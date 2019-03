Luka Modric: Esta ha sido la semana más difícil de mi vida

El croata Luka Modric, jugador de Real Madrid y vigente ganador del Balón de Oro, reconoció este jueves, en un mensaje publicado en sus redes sociales, que la última ha sido "la semana más difícil" de su vida.

El subcampeón del mundo balcánico apunta, no obstante, que "el éxito no consiste en no caer nunca, sino en levantarte cada vez que te caes" y termina con un "HalaMadrid".

Modric se pronuncia así después de que en una semana Real Madrid cayera ante FC Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey y en LaLiga Santander y frente a Ajax en la Liga de Campeones, encuentros todos jugados en el "Santiago Bernabéu" y que suponen quedar sin opciones en ninguno de los torneos.