Prensa española: Real Madrid se contactó con Zidane para que vuelva

La eliminación de la Liga de Campeones de Real Madrid caló hondo en la estantería alba y de acuerdo a lo informado por la prensa española desde la cúpula del cuadro merengue ya tomó contacto con el francés Zinedine Zidane, quien dejó el club luego de la finalizada la temporada 2017-2018.

Según contó el programa "Jugones", en la dirigencia evalúan incluso que el argentino Santiago Solari deje la banca antes del próximo partido, el domingo ante Valladolid.

De acuerdo con esta información, el presidente blanco pidió al técnico francés, que dimitió en mayo pasado, hacerse cargo del equipo, no obstante, el ex campeón del mundo dijo no para tomar el equipo ahora, aunque quedó de sentarse a conversar de cara a asumir en junio.

Según la misma fuente, el club le daría plenos poderes para decidir las bajas y un cheque en blanco para contrataciones.