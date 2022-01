Prensa inglesa informó que Gareth Bale se retirará si no lleva a Gales al Mundial de Qatar

La prensa inglesa informó que Gareth Bale pondrá fin a su carrera como fubolista en 2022 en caso de que no logre clasificar con Gales al Mundial de Qatar.

El veloz extremo vive su peor momento con Real Madrid, donde solo ha estado presente en tres partidos de la temporada, y la única opción que le queda para seguir en la actividad física es llegar a la cita mundialista con su selección, publicó The Athletic.

Gales, selección que nunca ha casificado a un Mundial, jugará la semifinales del repechaje el 24 de marzo frente a Austria.

En caso de ganar, enfrentará en la final a Escocia o Ucrania por un boleto a Qatar.

🚨 Gareth Bale into last 6 months of Real Madrid contract with no talks about renewing. If Wales qualify for #Qatar2022, 32yo will join a club (unlikely at very top level). If they don’t, winger may decide to bring his career to an end @TheAthleticUK #RMFC https://t.co/dFBt3vSmLe