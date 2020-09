Real Madrid debutó con un opaco empate frente a Real Sociedad en la liga española

El actual campeón Real Madrid protagonizó un opaco empate 0-0 ante Real Sociedad, en su visita al Estadio Anoeta, en su debut en la liga española, por la segunda fecha del torneo.

Los "merengues", que no jugaron la primera jornada por autorización del torneo, no mostraron una gran expresión de juego, al igual que sus rivales, pero el encuentro tuvo sus chances para lado y lado, que no fueron aprovechadas.

Alex Isak y Barrenetxea comandaron los intentos vascos, mientras que para los madridistas, en botas de Karim Benzema y Toni Kroos que se encontraron con la oposición de un excelente portero Alex Remiro.

David Silva ingresó en los 63' en los locales y volvió al fútbol español después de 10 años, aunque no pudo generar mucho peligro ofensivo, sino que más bien debió sumarse al trabajo defensivo para contener a un Madrid, que en todo caso, no hizo demasiado.

En la próxima jornada, el elenco de Zinedine Zidane enfrentará a Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, en tanto que, Real Sociedad visitará a Elche.