Rüdiger: Hubo interés de FC Barcelona, pero yo solo quería jugar en Real Madrid

El defensor alemán Antonio Rüdiger fue presentado este lunes como nuevo jugador de Real Madrid y reveló que, aunque recibió "interés" de FC Barcelona en quedarse con sus servicios, tras acabar su contrato con Chelsea, le dijo a su hermano y agente que "solo quería jugar" en el conjunto blanco.

"Hubo interés de Barcelona, pero le dije a mi hermano que yo solo quería jugar en Real Madrid", confesó en rueda de prensa.

Rüdiger no quiso comparar su decisión a la de Kylian Mbappé, quien se quedó en París Saint-Germain: "No lo conozco personalmente y no sé mucho por qué tomó esta decisión. Yo estoy contento de estar aquí", declaró.

"Mi familia estaba encantada con esta oportunidad y saben lo grande que es este club. Fue una decisión muy sencilla", declaró.

El alemán llega a Real Madrid con una férrea competencia en la posición de central.

Para su llegada eligió el dorsal 22 que deja libre Isco Alarcón: "Me gusta el número 2, que lo tiene Carvajal. Tenía que elegir entre el 12 y el 22 y elegí el 22. No me fijé mucho en eso -sobre si el 12 le suponía una presión añadida al haber sido el de Marcelo-, me gusta el 22", explicó.