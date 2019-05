Sergio Ramos: Quiero dejar muy claro mi futuro, me quiero retirar en Real Madrid

Sergio Ramos, capitán de Real Madrid, seguirá en el club madrileño, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021, según anunció en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Ciudad deportiva de Valdebebas.

El defensor de 33 años, que llegó desde Sevilla a Real Madrid el 2005, siendo el primer fichaje español de la primera etapa de Florentino Pérez como presidente madridista, tenía una importante oferta económica de un club chino.

Ante esto y los rumores que apuntaban a su salida, apuntó: "Quiero dejar muy claro mi futuro, que se han especulado muchas cosas, soy madridista y me quiero retirar aquí".

"Cada uno tiene lo que se merece, si uno viene y tiene que ganar más, pues yo me alegro. Ni me quería ir gratis ni pagando. Yo jugaría gratis en el Madrid", agregó.

Asimismo, le mandó un mensaje a los hinchas: "Voy a seguir en el Madrid, que se queden los madridistas tranquilos. Yo ahora me quiero ir de vacaciones y ver a quién fichamos y a quién no".

Finalmente, Ramos dijo querer "pasar el resto de mi contrato aquí. El día que me vaya me gustaría despedir por la puerta grande, ganando, y como creo que me merezco".