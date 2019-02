Solari tras polémico gesto de Gareth Bale: Que celebre los goles como quiera, pero que los haga

El entrenador de Real Madrid, Santiago Solari, en conferencia de prensa tras el triunfo de su escuadra por 2-1 ante Levante, se hizo el desentendido de la polémica y tibia celebración que realizó Gareth Bale en el segundo tanto de su escuadra.

"Con Bale no ha pasado nada, son especulaciones de ustedes. Estaba esperando para ingresar y me encantó cómo entro al partido, con la garra y la rabia que lo hizo. Me pareció fantástico su partido. Ustedes tienen muchos más ojos, yo lo que vi es cómo trabajó Gareth y nos dio la victoria. Que celebre los goles como quiera, pero que los haga", aseguró Solari.

Además, se refirió a los controvertidos cobros del árbitro Enrique Iglesias, principalmente en el segundo penal que favoreció a los "merengues": "Casemiro me dijo que le rozaron el tobillo, que le pegaron. Yo le creo".

Sobre el tirunfo propiamente tal, el DT argentino dijo que "hace tiempo que no se le ganaba al Levante, un equipo con un juego definido. Hicimos un partido muy serio y pudimos ganar de forma más abultada, aunque fue muy difícil".

Finalmente, el "Indiecito" indicó que "siempre ponemos el foco en lo positivo y cómo trabajamos el partido. Sabemos que es un campo muy complicado y con un esquema muy definido. Creo que pudimos marcar antes del penal si Vinicius hubiese acertado y el resultado hubiese sido más abultado", cerró.