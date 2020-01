Uruguayo Federico Valverde ofreció disculpas a Alvaro Morata: Era lo único que podía hacer

El uruguayo Federico Valverde, elegido el mejor jugador de la Supercopa de España que su equipo, Real Madrid, ganó en Yeda a Atlético de Madrid, se mostró feliz por el título logrado y el reconocimiento obtenido, pero lamentó su expulsión por "una acción que no se debe hacer".

"Fue algo que no se debe hacer con compañeros que están jugando. Ofrezco disculpas a Álvaro pero era lo único que me quedaba hacer por el equipo. Estoy feliz por el título, pero me queda la espina por lo que hice porque no fue bueno", dijo Valverde, designado el mejor jugador por el seleccionador de España Luis Enrique y su equipo y el director deportivo de la RFEF Jose Francisco Molina.

One of the greatest tactical fouls you'll ever see. Alvaro Morata through on goal 1 v 1 against Courtois in the latest stages of second extra time, Federico Valverde chops him down and gets sent off. The game finishes 0-0 and Real Madrid win the Cup on penalties.



