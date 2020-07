Vinicius no entrenó en con Real Madrid al "salir mal" test de coronavirus

El técnico de Real Madrid Zinedine Zidane aseguró que la ausencia del delantero Vinicius en la práctica de este jueves fue una precaución luego de que surgiera un error en el test del coronavirus.

"Me informó nuestro médico que el test salió mal y vamos a repetir la prueba esta mañana y esta tarde tendremos resultados", desveló Zidane sobre Vinicius.

El técnico aclaró que el brasileño no ha dado positivo y que fue un error en el test que propició que siguiendo el protocolo de La Liga el jugador no entrenase en la mañana del jueves con sus compañeros.

"No ha dado positivo, ha salido mal porque a veces hay errores, no es negativo ni positivo, puede pasar y nosotros como siempre con LaLiga cuando pasa una cosa así no puede entrenar el jugador. Hemos repetido el test y esta tarde tendremos el resultado. Se verá el error y va a estar con nosotros mañana", aclaró el técnico francés.