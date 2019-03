Zidane: Quiero poner a Real Madrid en el lugar que merece

Zinedine Zidane, fue presentado como el flamante nuevo entrenador en Real Madrid, en reemplazo del destituido Santiago Solari, luego de haber estado nueve meses fuera del cargo, instancia que aprovechó para aclarar su bullada partida en mayo de 2018, aunque declaró estar "listo" para asumir nuevamente el desafío en la "Casa Blanca".

"Es un día especial para todos y estoy muy feliz de volver a casa, eso es lo principal. Lo único que quiero es otra vez trabajar y poner al club donde tiene que estar, en el lugar que merece. Ahora lo único para mí es empezar a trabajar", declaró en conferencia de prensa "Zizou".

Además, agregó que "es una responsabilidad grande, toda la gente que está aquí ama este club y yo soy uno más, jugué con este escudo y camiseta, gané muchas cosas, pero yo soy uno más. Y ahora lo que quiero hacer es levantar al club, porque no me olvido de lo que gané, pero tampoco de las cosas que hice mal".

Sobre su polémica partida en mayo de 2018, tras haber ganado tres veces la Champions League con el elenco madrileño, Zidane aseguró que "me fui porque lo necesitaba por mí y el plantel lo necesitaba después de haber ganado todo. El club necesitaba un cambio y volví porque me llamó el presidente (Florentino Pérez) y como lo quiero a él y al club, tomé la decisión de volver, no le podía decir que no".

El estratega francés estuvo muy pendiente de lo que ocurrió en los últimos meses en Real Madrid, y su diagnóstico es que "cuando tú has ganado mcuho un bajón puede haber. Este año nos pasó, yo de fuera, pero a la vez estaba dentro. No estoy contento por como se estaban dando las cosas".

De igual forma, no quiso responsabilizar a los entrenadores del equipo en estos meses, asegurando que "Lopetegui y Solari hicieron lo mejor posible para el club, ha salido como ha salido, yo no me voy a meter. Ahora todos queremos salir adelante".

Finalmente, consultado si es que le gustaría tener de regreso a Cristiano Ronaldo, Zidane afirmó que "ese no es el tema, el tema es que hay 11 partidos que restan y vamos a pensar en eso, todos sabemos lo que fue Cristiano. Fue uno de los mejores de la historia, pero no es el tema de hablar de estas cosas ahora".

"Zizou" tendrá su primer desafío este sábado al mando de Real Madrid, cuando enfrente por la fecha 28 de la liga española a Celta de Vigo, a partir de las 12:15 horas (15:15 GMT) en el Estadio "Santiago Bernabéu".