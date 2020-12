Zidane reconoció que "molesta" que cuestionen los arbitrajes a Real Madrid

Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid, aseguró este martes en rueda de prensa que "molestan" las críticas a los arbitrajes que recibe su equipo y no quiso contestar al técnico de FC Barcelona, Ronald Koeman, que afirmó que nueve de cada diez personas habrían pitado penal de Sergio Ramos por una posible mano en Eibar.

El técnico francés, en la víspera de enfrentarse a Granada, reconoció no estar contento por las opiniones que aseguran que los árbitros benefician al Real Madrid.

"Molesta, porque al final nunca me meto con los árbitros. Los árbitros aciertan o no. Como los jugadores, como todos en la vida. Por eso no me meto nunca. Es complicado su trabajo. De Koeman no digo nada. Pensamos sólo en el partido contra el Granada", explicó.

"Es verdad que se habla mucho cuando hay algún episodio puntual en un partido. Es lo que tiene Real Madrid, pero no me fijo en eso. Pero lo que nos interesa a nosotros es el partido. Es importante, tenemos que estar concentrados. Eso es lo que importa, hacerlo como lo estamos haciendo e intentar ganar los puntos", agregó.