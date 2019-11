Zidane respaldó a Bale: "Es el primero que sufre"

Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, mostró un apoyo rotundo a su jugador Gareth Bale, sin mostrarse molesto por su convocatoria con Gales sin haber vuelto a jugar con el club desde que cayera lesionado con su selección, y aseguró que "es el primero que sufre" por su situación.

Zidane dejó claro que cuenta con Bale hasta final de temporada, descartó su salida en el mercado invernal y mostró todo su apoyo a su jugador.

Viendo su estado actual tiene dudas de que pueda finalmente jugar con Gales, pero acepta la llamada porque "es una fecha FIFA".

"Lo que queremos es que el jugador esté bien, el problema es que no está listo de momento ni preparado para entrenar con normalidad. Vamos a ver día a día. Su país tiene derecho a convocarlo, es una fecha FIFA y nosotros no nos metemos", manifestó tras conocer su convocatoria con Gales.

"El jugador quiere estar bien, no hay que dudar de lo que quiere hacer, es el primero que sufre. Veremos esta última semana y luego como va a ser con su selección, si estará listo o no para jugar, pero de momento la pena es que no está listo", añadió.