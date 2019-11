Las frases que dejó la conferencia de Rueda: Como extranjero no tomo posición en la crisis

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, conversó este miércoles con la prensa luego de que el plantel de la Roja decidiera no jugar el amistoso programado para la próxima semana ante Perú.

Revisa las frases que dejó el colombiano en su conferencia:

La crisis en Chile: "Todos hemos vivido lo que han sido estos 26 días de conflicto y problemática, y considero que lo de hoy es secundario a todo lo que se está viendo en el país. La gente que ha perdido a sus hijos, hermanos, etc. Eso es lo más lamentable y lo que nos puede estar preocupando a todos. A veces somos muy superficiales en dimensionar una situación".

Su opinión sobre el estallido social: "En la posición mía como extranjero, estoy en una posición neutral frente a cualquier tema de orden político que no me compete opinar, y que solamente es lamentar lo que está sucediendo, porque estamos perdiendo todos y es muy triste lo que está pasando".

La cancelación de la participación de la sub 23 en torneo amistoso en España: "El viernes pasado fue muy triste ver como privaron a los jóvenes chilenos de jugar dos partidos en España, antes de competir en dos torneos muy importantes para el país a nivel sub 23. Seguro que da tristeza y se calienta uno, se calienta uno porque si algo que lo motivo a uno a venir acá fue todo el desarrollo, todo lo que mostraba Chile como país y sociedad futbolística".

La decisión de los jugadores de no jugar ante Perú: "Hoy llegaron los jugadores con una gran disposición, se reunieron para tratar el tema y tomaron la determinación de no viajar a Perú, considerando que era la mejor forma de dar una muestra de solidaridad a su pueblo... Cuando llegaron a Chile la motivación de los jugadores era jugar, hoy tomaron otra decisión".

Su continuidad en la Roja: "Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. La gran pregunta es saber cuándo se va a normalizar la situación. Si la materia prima, el talento humano que son los jugadores no están, por uno u otro factor, el espíritu de estar acá se pierde y mi presencia se hace innecesaria".

Posible fecha tope para definir su continuidad: "Hasta ahora no he pensando en fechas. El viernes pasado sí (pensó en renunciar), me calenté mucho y me entristecí mucho porque es el futuro de Chile y son los que van a llegar con 25 o 26 años a la Copa del Mundo".

La cancelación del Campeonato Nacional: "Cada ocho días la ANFP dice que vamos a arrancar la liga, y cuando es un factor, es otro. Todos hemos sido optimistas. Si hubiera arrancado el fin de semana pasado, si fuera fuerte la convicción de que arranque este fin de semana, si no hubiera incertidumbre, esas amenazas, estaríamos hoy en un contexto diferente".