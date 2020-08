Reinaldo Rueda participará en conferencia web Ciclo Evolutivo Del Jugador

El director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, expondrá este miércoles en una nueva conferencia web organizada por la ANFP llamada Ciclo Evolutivo Del Jugador.

De la charla ya participaron el DT de la selección sub 20 Patricio Ormazábal, Hugo Balladares de la sub 15 y Cristian Leiva, a cargo de la Rojita sub 17, además de otros expositores relacionados, principalmente al fútbol joven.

Este miércoles será el turno del entrenador de la Roja quien hablará del desarrollo de los jugadores desde el proceso formativo hasta el competitivo.

El módulo comenzará a las 10:30 horas de este miércoles y podrás seguirlo desde el Facebook oficial de la ANFP.