Rueda criticó la infraestructura de la Roja: No es fácil concentrarse en "Juan Pinto Durán"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, manifestó sus críticas hacia las condiciones en las que concentra la Roja, específicamente por el estado del Complejo Deportivo "Juan Pinto Durán".

En conversación con el CDF, el estratega colombiano dijo sobre este recinto que "hay que resaltar la nobleza del jugador chileno, y más del jugador que tiene ese status de concentración y de canchas en Europa, en México e inclusive acá mismo en Chile. Los complejos de concentración acá en Chile frente a lo que es 'Juan Pinto Durán'...".

"De verdad que los jugadores de Chile son muy nobles, ellos crecieron ahí y lo aceptan. No es fácil concentrarse en 'Pinto Durán', el profe (Marcelo) Bielsa hizo un reciclaje interesante. Fue construido en 1960 para el Mundial de Chile 62 y seguro que nos quedamos", agregó.

En la misma línea, Rueda dijo que "yo estuve en Ecuador y ellos allá tienen un complejo de entrenamiento, una casa de la selección... Nosotros en ese momento veníamos de Flamengo y el de Ecuador es de otro mundo en comparación. O lo anterior que tuvimos en Atlético Nacional en Colombia".

"Pero el fútbol nos enseña eso, a adaptarnos, a valorar y al final lo importante es la pelota, es la cancha y estos muchachos lo hacen sentir a uno bien cuando están en la cancha y cuando están entrenando. Desde don Arturo Salah, que fue quien nos invitó y nos dijo que viniéramos a asumir este proyecto porque él confiaba que se podía seguir, la preocupación era esa", apuntó.

Además, el entrenador de la Roja aseguró que por las nuevas condiciones sanitarias el plantel no podría ocupar el recinto, afirmando que "la selección en octubre no puede concentrar en 'Pinto Durán', no están las condiciones para que haya un jugador por habitación".