Rueda: Los técnicos somos parecidos a un cardiólogo, debemos llegar al corazón del jugador

El director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, participó en un nuevo encuentro de entrenadores sudamericanos, organizado por Conmebol, en el cual abordó el tema de la formación de jugadores y su experiencia como seleccionador nacional, realizando algunos guiños a su trabajo en la Roja.

Rueda señaló en la actividad, en la que también participó el DT de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, que "tenemos que encontrarle a cada jugador lo ideal para potenciarlo. Le decía al doctor Yáñez- de la selección- que nosotros somos lo más parecido al cardiólogo, porque hay que llegar al corazón del jugador".

"Nosotros como seleccionadores debemos proyectar jugadores bien estructurados, con riqueza cultural. Necesitamos jugadores con muy buena formación táctica y técnica. No los podemos encasillar en un solo sistema. Tenemos que trabajar esa técnica contextualizada con la variante táctica de presión, desde temprana edad. El jugador que tenga esas habilidades puede jugar en cualquier sistema de juego", añadió.

Además, el estratega colombiano sostuvo que "la formación integral exige un proceso integral. Este proceso está involucrado desde la parte institucional, en el caso nuestro desde la Sub 15, y en cada una de las etapas de la formación. Se necesita hacer un proceso de scouting, el acompañamiento, la formación social, de valores, el aspecto deportivo, nutricional, la responsabilidad que tenemos de darle buenas herramientas a estos jóvenes".

"En cada país es vital la formación y la transformación, y ese paso se ve frustrado porque no se ve competencia real. Todos los que componemos la familia del fútbol tenemos una obligación profesional, tenemos una doble responsabilidad, no solo preparar al jugador, porque es una profesión de mucho estrés y no todos van a llegar. De cada mil jugadores, llega uno al plantel profesional".

Siguiendo en la línea de su experiencia como DT de una selección, Rueda aseveró que "todo va a pasar por las características de los clubes. Nosotros como seleccionadores trabajamos para los clubes, aprovechamos el talento humano de los clubes. Nuestro trabajo es armonizar ese talento de los clubes en una selección nacional, desde la categoría Sub 15. Todo va a pasar por la categoría y la calidad de los clubes".

"Nosotros tenemos cuatro días para hacer la cohesión del equipo y nos llegan jugadores de diferentes culturas futbolísticas. Cuando llegan jugadores de Boca y River, deben llegar a jugar igual en las selecciones. Se necesita tener a un jugador mejor estructurado de cultura táctica, de no perder su esencia y que pueda desempeñarse en buen nivel en su club y en la selección. Hay clubes que casi no tienen tiempo, de modo que varía mucho y no se puede generalizar. Todo depende de qué club y se ven esas diferencias en la selección nacional", cerró.