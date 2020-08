Rueda participó de Ciclo Evolutivo del Jugador: A los niños hay que hablarles de tácticas

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, participó este miércoles del webinar "Ciclo Evolutivo del Jugador: desde lo formativo a lo competitivo" y en ella comentó sus conocimientos respecto a la formación de jóvenes valores, recalcando que desde pequeños a los niños se les puede hablar de tácticas.

El DT de la Roja expuso sobre el concepto de juego y los principios tácticos en el fútbol. Además, mostró ejemplos en videos de la construcción metodológica del concepto de juego con tácticas individuales y grupales de La Roja.

"Hablar de táctica es hablar de estrategia. Desde los 12 años podemos enseñarle a los niños la conceptualización del juego. A los niños hay que hablarle de las tácticas, aunque sugiero que lo más sencillo posible e ir generando unidades de entrenamiento con principios básicos", explicó Rueda.

Tras la presentación del entrenador colombiano, los técnicos de las selecciones masculinas de Chile Patricio Ormazábal (sub 20), Cristian Leiva (sub 17), Hugo Balladares (sub 15) y Vicente De Luise (Futsal) pudieron compartir distintos conceptos con el DT de La Roja.

La siguiente y última charla de este webinar estará a cargo del Grupo de Estudio Técnico (GET) de CONMEBOL para hablar sobre las tácticas de la Copa América Brasil 2019. Esta presentación se realizará el miércoles 19 de agosto a las 10:30 horas.

Mira el video de la charla donde participó Reinaldo Rueda