La cábala de Ricardo Gareca con la que "sufrirá" el camarín de la Roja

No hay dudas de que Ricardo Gareca es uno de los entrenadores más reconocidos a nivel latinoamericano. El ex adiestrador de la selección peruana llevó a los incaicos a la Copa del Mundo después de 36 años, razón por la que recala en Chile, para clasificar a la Roja al próximo Mundial 2026.

El técnico argentino tiene una larga lista de clubes a los que ha dirigido, pero en su llegada a Colombia, surgió una particular cábala del 'Tigre' que no abandona hasta hoy. En 2006 cuando llegó a Independiente Santa Fe tras una temporada en América de Cali, Gareca tenía objetivos muy claros en el cuadro rojo.

El DT llegó a Bogotá en marzo de 2006 y tenía la obligación de pelear el campeonato local y ser un equipo protagonista en la Copa Libertadores. Sin embargo, no fue un periodo como se esperaba, ya que Independiente llegó a octavos de final y en el torneo local, quedó en el decimocuarto lugar entre 18 equipos.

Ricardo Gareca y Léider Calimenio Preciado, juntos, en el Independiente Santa Fe del 2006. pic.twitter.com/DAx8qTiTS3 — La Biblioteca del FPC (@fpcbiblio) January 17, 2024

En la segunda mitad de año, el rendimiento de los albirrojos fue mucho peor. Sumaron cuatro derrotas, dos empates y apenas dos triunfos, resultados que terminaron con la salida del 'Tigre' antes de que finalizara su contrato a finales de ese año.

El "responsable" del mal rendimiento de Gareca

La mala campaña de Ricardo Gareca en 2006 tiene un solo responsable, según el periodista Facu Montanaro. Un cantante de salsa con fama mundial nacido en Estados Unidos (con raíces puertorriqueñas), lanzó uno de sus discos más exitosos durante esa fecha, y como era de esperar, su música se escuchaba en los camarines de diversos equipos de fútbol.

🐯Ricardo Gareca es querido en Argentina, Perú y Colombia.



🎶Pero a lo largo de su carrera convivió con un enemigo que lo siguió por todos los clubes y selecciones donde ha estado: Marc Anthony. pic.twitter.com/jmtnF5DdEr — Facu Montanaro (@facumontanarok) May 17, 2024

El vestuario de Independiente Santa Fe no fue la excepción, los jugadores se unieron a la locura por Marc Anthony y canciones como "No me ames" o la versión salsa de "Valió la pena" sonaban día a día, precisamente cuando atravesaban la mala racha futbolística.

Fue en ese momento en que el 'Tigre' prohibió escuchar o incluso tararear las canciones del artista estadounidense.

La cábala de Gareca se fue a Perú

Cuando el entrenador argentino fichó por Universitario de Perú, según reveló el periodista Miguel Villegas, la prohibición de escuchar a Marc Anthony fue para todo el plantel. Incluso, decidió detener un entrenamiento porque el equipo de sonido del estadio Monumental de Lima, estaba haciendo pruebas con la música del cantante nacido en Nueva York.

El mismo profesional de las comunicaciones comentó otra "situación" del DT con el artista. El puertorriqueño se presentaba el 2 de diciembre junto a Jennifer López en Lima: "Era una mañana previa al concierto y había una prueba de sonido. En ese momento la U entrenaba y de pronto se escuchó la voz de Marc. Gareca llamó al jefe de prensa y le dijo que "pongan la música que quieran, pero no a Marc Anthony. Si no paran, no sigo con los entrenamientos".

Felices 65, Ricardo Gareca. Ex DT de #Universitario, campeón del Torneo Apertura 2008. ¡Éxitos, 'Tigre'! 🐯#YdaleU pic.twitter.com/Gq8pHD1jLP — El club más querido y popular (@GarraU1924) February 10, 2023

La prohibición de Marc Anthony llegó a la selección peruana

Fue tal la "mufa" del cantante durante el periodo de Ricardo Gareca en Independiente Santa Fe, que una vez que se convirtió en el director técnico de la selección peruana, el artista seguía bloqueado en las playlist del camarín.

En agosto del 2017, en plenas clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, Perú debía jugar con Bolivia en el estadio Monumental de Lima. ¿El problema? Marc Anthony tenía programado un concierto en ese recinto, por lo que la Federación Peruana de Fútbol hizo de todo para cumplir con el pedido del entrenador trasandino. Finalmente el duelo fue trasladado al estadio Nacional del Perú y sus dirigidos vencieron 2-1 al equipo boliviano.

El último enfrentamiento entre #Perú y #Bolivia no fue hace mucho, exactamente en el 2017 para las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Los incas ganarían 2-1 dejando en claro que querían clasificar, y lo harían. #CopaAmerica pic.twitter.com/VaF9JRHh0X — AAF (@04_aaf) June 18, 2019

La nueva etapa de Gareca en la Roja

Ricardo Gareca fue anunciado como el nuevo técnico de la selección chilena en enero del 2024. La vigencia del acuerdo con el 'Tigre' será por todas las eliminatorias al Mundial 2026 y automáticamente prorrogable, si consigue que Chile clasifique.

El próximo 11 de junio tendrá su tercer amistoso internacional, esta vez de cara a la Copa América, y contará con sus dirigidos por más de un mes y lo que está claro, es que no sonará ninguna canción de Marc Anthony en el camarín.