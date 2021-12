Cuatro hinchas de River Plate fallecieron tras sufrir un accidente camino a Santiago del Estero

Cuatro hinchas de River Plate de Paulo Díaz fallecieron tras sufrir un accidente de tránsito camino a Santiago del Estero, ciudad a la que iban para presenciar el duelo entre su equipo y Colón por el Trofeo de Campeones.

Según reportó la prensa argentina, el siniestro cobró la vida de dos hombres, una mujer y un menor de edad de siete años, en la carretera provincial número 4 de Santa Fe, dejando además una mujer herida de consideración.

Se indicó que el conductor perdió el control de una camioneta, en la que iban a bordo las víctimas y se cruzó de pista, chocando de frente con un camión, que no pudo reaccionar ante la rapidez del suceso.

Flavio, nombre del camionero también involucrado, dijo en declaraciones recogidas por TyC Sports que "hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase".

El mencionado duelo se jugará este sábado a las 21:10 horas (00:10 GMT).