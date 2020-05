Delantero colombiano acusó a Marcelo Gallardo de mandar a dos defensores a golpearlo

El actual atacante de Deporte Tolima, Anderson Plata, hizo una fuerte acusación contra el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, asegurando que el entrenador mandó a los defensores Javier Pinola y Jonatan Maidana a pegarle a dos compañeros suyos en Independiente de Santa Fe.

"Pinola, el de River, en la Libertadores me dejó los guayos (zapatos) marcados. Fue un balón dividido al espacio, cuando voy corriendo se me tira en plancha, y me pisa arriba del tobillo. No fue por el balón, yo lo había tirado largo ya, fue por el tobillo. Yo seguí el partido así, pero no era el mismo", contó sobre un partido de la Copa Libertadores 2018 en entrevista con el el sitio oficial de la Liga Colombiana.

Sobre la razón que tuvieron para golpearlo, dijo que su compatiota Juan Fernando Quintero le confesó que era plan de Gallardo. "Me preguntó por qué me sacaron, y me dijo: 'El profe lo mandó. A Plata hay que darle de entrada o si no nos hace la fiesta. Los mandaron a que les pegaran'. Y así fue", contó.

"Antes de la charla, el profe les dijo a él (Pinola) y al otro central (Maidana), que a mí y a (Jhon) Pajoy, que era el otro extremo, tenían que pegarnos de entrada o les hacíamos la fiesta", cerró Plata.