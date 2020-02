El complicado momento que vive el ex Colo Colo Iván Rossi en River Plate

El ex volante de Colo Colo Iván Rossi atraviesa un complicado momento futbolístico luego de ser apartado del primer equipo de River Plate, decisión que tomó el entrenador del elenco "Millonario" Marcelo Gallardo.

Fue el propio jugador el que en conversación con Olé explicó la situación, mencionando que: "Es complicado no entrenar con el plantel. Uno va para estar bien físicamente y porque cobra un sueldo, pero llega un momento que te explota la cabeza".

"Yo no pido hacer fútbol, pero por lo menos que me dejen estar trotando con mis compañeros", apuntó.

Así mismo, enfatizó en que: "Tengo una buena relación con los chicos y el cuerpo técnico. Respeto la decisión de Marcelo. A mí me gustaría trabajar a la par del resto pero esas son las normas".

"Tuvimos muchas charlas con Gallardo y siempre me fue de frente. Siempre me marcó que era un gran jugador pero que no rendía al nivel que él quería en los entrenamientos", agregó.

Rossi actualmente se encuentra entrenando en el Monumental de River junto a su compañero Kevin Sibille y un preparador físico del club.