El emotivo mensaje de apoyo de Diego Maradona para Rodrigo Mora: "Peleala como la peleé yo"

El delantero uruguayo Rodrigo Mora comunicó su decisión de retirarse y recibió múltiples mensajes de apoyo desde el mundo del fútbol. Sin embargo, uno particularmente llamó la atención: el de Diego Armando Maradona.

El "pelusa", a pesar de no conocer al "charrúa" y estar identificado con Boca Juniors, dedicó palabras de aliento para el ex River Plate, usando como argumento su historia personal:

"No nos conocemos, pero te hablo igual, como si te conociera. En esto no hay colores de camisetas y no hay pasión de por medio. Sólo quiero darte todo mi apoyo. Yo espero que sigas dentro del fútbol, que no te dejes estar. Peleala como la peleé yo. Yo tuve una muy jodida, pero le metí un gancho y le gané. Vos tenés toda la fuerza del mundo. Por eso espero que este año te depare todo lo contrario de lo que te está pasando. Te mando un abrazo grande, uruguayo!", redactó Maradona en Instagram, usando una foto del jugador.