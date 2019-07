Gallardo sobre Paulo Díaz: Tenemos buenas intenciones, pero se requiere un esfuerzo superior

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, habló acerca de la opción de fichar al chileno Paulo Díaz, comentó que está a la espera de la venia del club argentino para negociar con Al-Ahli por el futbolista y aclaró que a pesar que tienen "buenas intenciones", es necesario "hacer un esfuerzo superior".

"No podemos anticiparnos, hoy no estamos en condiciones, si estuviéramos en condiciones iríamos a buscar a un jugador y tendríamos la posibilidad de hacerlo sin ningún problema, por eso espero que los directivos me den el OK para ver si podemos negociar por un jugador que todo el mundo sabe que estamos interesados", explicó.

"Después, habrá que ver si el club árabe lo quiere vender o no, si es una oferta formal, si los árabes están en condiciones de negociar y a partir de ahí, si sabemos que no se negocia al jugador, veremos otras alternativas, lo que no es fácil", continuó el ex volante.

En esa línea, el DT "millonario" recordó que hasta el momento no han podido negociar formalmente, pero que "tenemos buenas intenciones para intentar negociar con el club árabe para acercarnos a traer a Paulo Díaz, pero las intenciones no han alcanzado hasta ahora, tendremos que hacer un esfuerzo superior".

Luego, Gallardo desmintió las informaciones que apuntan a que River debe vender jugadores para fichar a un refuerzo, pues su idea es mantener el plantel.

"No he escuchado a ningún dirigente que diga que River tiene la necesidad de vender. No tenemos necesidad de vender, eso es lo que entiendo, el problema económico que pueden mencionar los directivos es problema de ellos", indicó.

"La necesidad que tenemos es sostener el plantel para competir, y eso quiero asegurar. Si después vienen ofertas como nos ha pasado en otros momentos. No vamos a desmantelar el equipo con el que empezamos a trabajar para competir desde la semana que viene. Yo entiendo que no tenemos necesidad de vender a nadie", finalizó.

Díaz es tentado por River Plate, pero durante esta jornada fue conocido el interés de Crystal Palace.