Guardiola: No me explico que Marcelo Gallardo no esté nominado a mejor DT del mundo

El entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, se deshizo en elogios para su colega de River Plate, Marcelo Gallardo, y aseguró que debió estar entre los candidatos a mejor estratega de la temporada.

Guardiola, en conversación con TNT Sports, aseguró que "lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel de resultados y de darle consistencia año tras año al equipo. Se le van jugadores, pero sigue estando. Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito".

Además, sostuvo que "hay cosas que no me explico mucho. Estamos nominados tres entrenadores para mejores del mundo y él no está nunca. Parece que solo existe Europa en el mundo, y no entiendo como él no está. No solo por un año, sino que por tanto tiempo".

Finalmente, manifestó sus deseos de conocer el Estadio La Bombonera: "una vez fui a un clásico en el campo de River, pero nunca en el campo de Boca. Ojalá antes de que me haga mayor pueda asistir. Me gustaría mucho".

Gallardo acumula cinco años como DT de la "banda sangre", club con el que ha ganado 10 títulos nacionales e internacionales, entre ellos dos Copa Libertadores, en 2015 y 2018.