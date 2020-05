Hernán Crespo: "Me encantaría dirigir a River Plate después de Marcelo Gallardo"

Hernán Crespo, técnico de Defensa y Justicia, manifestó su deseo de ser el sucesor de Marcelo Gallardo en la banca de River Plate.

"Ante el juego de las eventualidades, espero que Marcelo siga machismos años más. Yo agarraría hasta después de Gallardo, Ramón Díaz y Ángel Labruna juntos. Si me dan la posibilidad, me encantaría por lo que viví ahí. Pero también quiere decir que les gustó lo que vengo haciendo e hice méritos para tener semejante oportunidad", declaró confiado Crespo, según consignó TyC Sports.

Además, aseguró que los hinchas del "Millo" no sentiran rencor por ese empate que consiguió con DyJ en el Monumental a dos fechas del término de la Superliga, dos puntos que fueron claves para que River perdiera el título ante Boca Juniors.

"Que no me juzguen por un partido sino por un recorrido, por lo que hacen mis equipos. A mí me gustaría que mis jugadores tengan la posibilidad de ir a un equipo grande. Lo mío será una consecuencia", argumentó.

"Yo trato de identificarme por mi propuesta de juego y respeto que tengo por la pelota y la profesión. Si estas características hacen que tenga una oportunidad para dirigir a River, seria espectacular", cerró.

Crespo, de 44 años, surgió como jugador profesional en River Plate, y fue compañero del "Muñeco" en ese plantel que conquistó la Copa Libertadores en 1996.