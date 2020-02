Otamendi por dichos de representante: No quiero poner en aprietos a Marcelo Gallardo

El defensor argentino Nicolás Otamendi reaccionó a los dichos del representante Martín Sendoa, el que aseguró que el jugador de Manchester City quiere retirarse en River Plate.

"Es tentador, es un club grande de Argentina y soy hincha de River. Habrá hecho ruido y amanecí con las noticias. Martín es mi amigo, pero no mi representante", señaló el futbolista.

"Jorge Mendes lo es. No quiero poner en aprietos a (Marcelo) Gallardo ni a River en tener que contactarme a mí. Yo tengo dos años de contrato en el City. Estoy muy bien y mi cabeza está puesta acá, en cumplirlo. Mi familia, mis hijos están felices. Más adelante se verá", agregó Otamendi.

Sobre la opción, el seleccionado argentino se extendió en diálogo con Radio La Red. "Es complicado porque mis hijos llevan diez años en Europa, con otras costumbres. Me encantaría estar acá con mis padres y tomar mates, pero es un sacrificio que hay que hacer", indicó.

"Es tentador lo de los hinchas de River, que me manden mensajes. Soy hincha, pero estoy bien acá y se vienen compromisos importantes. Estoy enfocado en el club, ser profesional. No hablé con gente de River, ni nada. No quiero ponerlos en aprietos", cerró.