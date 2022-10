Paulo Díaz se sorprendió por ser la figura en goleada de River: "Para mí es raro"

El zaguero chileno Paulo Díaz fue elegido como la figura del partido en que River Plate le propinó una sólida goleada de 5-0 a Estudiantes de La Plata, lo que se tomó con sorpresa dado lo abultado del marcador.

"Para mí es raro, con un 5-0 es difícil que sea figura un defensor, pero agradezco que me hayan elegido", declaró a la transmisión oficial de ESPN.

"Hoy me sentí bastante bien. Esto es trabajo de todos, porque si no hubiésemos tenido la contundencia que tuvimos, con un 5-0 en el partido, no se nos haría más fácil a nosotros defender", añadió.

Además, destacó su buen juego desde la línea defensiva, al señalar que "se les hace más fácil -a mis compañeros- recibir una pelota al pie para que ellos tengan la mayor facilidad de ir a buscar el arco rival".

"Esto es River, te obliga a ganar. Estemos o no peleando el campeonato, ganar es una obligación para nosotros", agregó Díaz, que comentó luego que "nos vamos sintiendo mejor, hoy se nos dio un resultado abultado y nos vamos bastante contentos".

River quedó con 38 puntos, a seis del líder Atlético Tucumán.