Rodolfo D'Onofrio: Me gustaría ser presidente de Argentina

En medio de la revoltosa situación que vive River Plate para enfrentar a Independiente Santa Fe en Copa Libertadores, se sumó un llamativo anuncio del timonel del club, quien este miércoles aseguró que a futuro le gustaría ser presidente de Argentina.

Ante una pregunta en "F90" de ESPN sobre qué tiene pensado para cuando acabe su mandato en el elenco "Millonario", Rodolfo D'Onofrio expresó que: "Me gustaría ser presidente de Argentina. Siempre he dicho que me lo propondré una vez salga de River".

"Es cierto que el estatuto del club me permite continuar como vicepresidente, pero es tiempo de darle espacio a gente más joven", puntualizó.

Por otro lado, D'Onofrio se refirió al inusual encuentro que jugarán ante Santa Fe por la gran cantidad de contagios de coronavirus que presentaron y la negativa de Conmebol a poder inscribir a más jugadores en reemplazo.

"Es algo ridículo para nosotros, si incluíamos a chicos que no están preparados en nuestra lista para la Copa, le vamos a perturbar el crecimiento lógico del jugador, porque es normal y natural que el jugador tiene que pasar determinados procesos, para llenar una lista para cumplir con algo que desprestigia todo. Porque estamos jugando una Copa del nivel de la Libertadores, y qué, ¿vamos a hacerlo con chicos de 16 años, de 15 años? Los perjudicamos, los exponemos", comentó.

Así mismo, puso como ejemplo el caso del joven arquero Alan Díaz, quien tuvo una notable actuación en el pasado Superclásico ante Boca Juniors. "Piensen por un segundo, el caso de Leo, un fenómeno, atajó todo, qué pasa si el chico se ponía nervioso y se comía cuatro goles? Se le cortaba la carrera, no volvía a ser más arquero de River", afirmó.