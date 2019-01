Rodrigo Mora anunció su retiro: "Ya no puedo seguir jugando al fútbol"

El delantero uruguayo de River Plate Rodrigo Mora dio a conocer a través de su estado en la aplicación WhatsApp que decidió retirarse del fútbol, luego de quedar al margen de la pretemporada del cuadro "millonario" por un problema en una de sus caderas.

"Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol", escribió el ex jugador de Universidad de Chile, según informó TyC Sports.

"Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera. Se vienen momentos complicados, con muchas decisiones por tomar", añadió Mora.

"Hoy solo quiero agradecer a todos, a mi hijo, mi familia, amigos, compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y apoyo".

Mora estuvo fuera de las canchas por varios meses tras ser operado a mediados del 2017 de una necrosis fibrilar en una de sus caderas.

River Plate se despidió del jugador con un mensaje en Twitter: