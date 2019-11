Sin piedad: Hinchas de River Plate se descargaron contra Paulo Díaz por final perdida

El defensor nacional no fue bien evaluado por el público.

El defensor chileno Paulo Díaz fue duramente criticado por los hinchas de River Plate tras la derrota sufrida por el elenco "millonario" este sábado en la final de la Copa Libertadores por 2-1 ante Flamengo.

El ex Palestino y Colo Colo, que ingresó en el minuto 76 para marcar presencia de un futbolista nacional en una final de Libertadores tras 18 años, sufrió en cancha los dos goles de Gabriel Barbosa que dieron vuelta el partido.

El seleccionado chileno ocupó el lugar de Milton Casco, siendo lateral izquierdo en los minutos finales, mostrando poco resistencia ante los goles brasileños.

Revisa acá las críticas:

Álvarez no está para este tipo de partidos y Paulo Díaz no debería ni siquiera figurar en River, son cambios inexplicables q para mí ya no tienen sentido y q sólo Gallardo sabrá igual lo digo bancando x todas las alegrías q nos dió. — Silvina Natalia (@silvi_flores27) November 23, 2019

Pesimos los cambios xq Pratto no se puede mover y no es de hoy, Paulo Diaz es mufa y Alvarez no es mediocampista. Horrible x donde se lo mire. Si soy Scocco me voy a la m... — Federico Fassina (@FedericoFassina) November 23, 2019

Quería que pratto haga de pívot, pero lo que menos hizo pratto fue hacer eso y se mandó un moco tras otro cuando entró. Paulo Díaz tampoco nunca entró en partido y se notó la falta de casco — Fede🐍 (@Fededomrojo88) November 23, 2019

#RIVER Sabía que algo iba mal cuando Gallardo pedía a la hinchada que acompañe.

Odio al chileno Paulo Díaz. Quien lo trajo a River tiene que llevárselo. Pratto no está bien y no estaba para esta final. Julián Alvarez estuvo nervioso. Los partidos se ganan en 90 minutos. No en 88. — Paulita Kiel (@PaulitaKiel) November 23, 2019

De donde sacaron a paulo diaz? Que tipo espantoso — #AhoraSi (@Tinchoo1899) November 23, 2019

Lo que nos cago fue los cambios lamentablemente, no podes sacar a nacho que estaba neutralizando a bruno henrique y sacar a casco por paulo diaz q tiene menos marca que la salada y bueno pratto no esta en el nivel al q nos tenia acostumbrados. Muy triste saber q lo perdimos asi — fabro (@Fabrizzio_Duran) November 23, 2019

A todo esto. Que país mas yeta somos.

Paulo Diaz entró y todo se fue al carajo. — ElQueNoSaltaEsPaco (@gonzayeta) November 23, 2019

Paulo Díaz todavía se está preguntando en qué momento le picó Gabriel al segundo palo... Ni se enteró. — Pablo Ríos González (@pabloriosg) November 23, 2019

Lo perdió gallardo desde el banco cuando metió a paulo Díaz — Colister (@decastro_nico) November 23, 2019

Paulo Diaz, estoy seguro que no puede jugar en River.

No llega nunca. — Matias (@matiasstereo) November 23, 2019

Paulo Díaz es un mufa total siempre que está en la cancha a River le va mal. — Gallardista (@gabiXcarp) November 23, 2019

Se equivocó Marcelo Gallardo con los cambios. Pratto no tuvo un buen semestre y fue el reemplazante de Borré, agotado... Paulo Díaz nunca estuvo al nivel de River y no hay un reemplazó para Milton Casco... Nacho Fernández venía demostrando en los último partidos agotamiento — Ezequiel Brañanova (@EzeBrananova) November 23, 2019

Y ya que estamos, pueden dejar a Paulo Diaz en Perú. Cuando entró con boca, el ex club descontó la serie y hoy en el lapso que ingresó, Flamengo hizo los dos goles. — Lucas Lattuada (@Lattuadal) November 23, 2019

Cuando Gallardo decidió que ingresara Paulo Díaz empezó a perder la final — Edelbert (@edenmuri) November 23, 2019

Menos mal muñeco no puso de central a Paulo Diaz si no salía en la foto 🙄 — Cristóbal (@tobbalsanchez) November 23, 2019

Paulo Diaz mañana cortando calles en chile — Nahuel Facundo (@LLaytuqeoNahuel) November 23, 2019

La responsabilidad hoy es de Gallardo, con sus miles de aciertos durante mas de 5 años, hoy le pifio en los cambios haciendo volantear a julian alvarez, haciendo presionar a un jugador como pratto que lo poco q hizo lo hizo todo mal y un paulo diaz que entro perdido al partido — Santi (@SantiCapece1) November 23, 2019

Gallardo, por vez primera en mucho tiempo, se equivocó en los 3 cambios. Pratto decidió siempre mal, Julián Alvarez no aportó en la marca y Paulo Diaz no cerró en el gol del empate. — Santiago Ginés (@santiagogines) November 23, 2019

Paulo Díaz más lento que Izquierdoz en su mejor momento — gp (@Enzo_abg) November 23, 2019

Paulo díaz para mi. No marco nunca y no es lateral — Maxi Moreno (@MaxiMoreno19) November 23, 2019

Que hace Paulo Díaz jugando en River?? — Migue ♛ (@PrMigue) November 23, 2019

Defiende mejor mi abuela en muletas que Paulo Díaz. — ً (@zmalikzap) November 23, 2019

Paulo Diaz es un jugador medio pelo! — Cristián Marcel (@cristianladoce) November 23, 2019

Flamengo no ganaba si no ponían a Paulo Díaz. Pasó el 81 y no iba a pasar ahora — ¯\_(ツ)_/¯ (@vanderfondi) November 23, 2019