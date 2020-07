Tano Pasman continúa con la misma pasión pese al paso de los años: Sigo puteando como siempre

Santiago Pasman, más conocido en el planeta fútbol como el "Tano" Pasman, confesó en Infobae que sigue viviendo el fútbol con la misma pasión con la que se hizo famoso hace 9 años, cuando protagonizó el video viral con sus lamentos por el descenso de River Plate: "Sigo puteando como siempre".

Mientras espera que pase la pandemia y vuelva el fútbol en su país, Pasman, quien asegura que en esta crisis sanitaria está "remándola en dulce de leche, como la mayoría de los argentinos", señaló que la fama lo agotó y fue una locura la relevancia mediática que ganó.

"Me agotó. Un día estaba Martín Palermo en la tapa y al otro día estaba yo. Una cosa de locos" recordó.

Sin embargo, entre sus anécdotas, dijo estar arrepentido de las puteadas "porque se hicieron virales, era un momento de intimidad y me dejaba mal parado".

También recordó el accidente cerebrovascular que sufrió durante un empate entre River y Boca por Copa Sudamericana en 2014.

"Estuve internado 24 horas. Cuando el médico me dio el alta, me recomendó no ver la revancha. Me senté en la cama y le dije: 'Le dices esto a mi familia y te cago a trompadas'", relató.

Además, la final de Madrid por la Copa Libertadores también fue especial: "Me tuve que hacer chequeos para poder ver el partido. Después me recetaron unas pastillas para bajar la adrenalina. No funcionaron".

Finalmente, con la bronca de fanático, lamentó cómo dejó escapar River el título en el último torneo.

"Me quedé caliente por cómo se nos escapó el último torneo. Encima acá en Capital escuchaba los festejos de Boca. Tuve que cerrar todo. Mi hija me decía que habíamos ganado la final más importante. Pero yo también quería la Superliga", concluyó.