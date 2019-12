El extraño partido de Ronaldinho en Cancún: Era por la paz y casi no se juega por falta de dinero

Un insólito ocurrió la noche del miércoles en Cancún, ciudad donde Ronaldinho disputó un partido amistoso que casi no se juega dado que los organizadores del encuentro que reunía a amigos del brasileño contra ex futbolistas mexicanos no llegaban con la plata.

Fue así como el duelo, denominado "Ronaldinho juega por la Paz", partió 90 minutos más de lo esperado puesto el dinero prometido a los jugadores de parte de los organizadores no aparecía.

En ese lapso, la gente presente en el estadio (hubo algunos que abandonaron el lugar) debió conformarse con escuchar música cristiana y esperar la confirmación del amistoso.

Finalmente, luego de una hora y media de incertidumbre, apareció el dinero acordado y los futbolistas ingresaron a la cancha para la exhibición. Allí, Ronaldinho jugó 50 minutos y convirtió dos goles para el triunfo 8-4 de su equipo.

El brasileño se fue muy aplaudido cuando salió reemplazado.