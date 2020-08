Fiestas con modelos: Denunciaron privilegios de Ronaldinho en su arresto domiciliario

El brasileño Ronaldinho Gaúcho nuevamente está en el ojo del huracán en Paraguay, luego que un medio de ese país informara que el ex astro de Barcelona goza de privilegios mientras cumple su prisión domiciliaria.

Según el diario Popular, una fuente anómina les reveló que Ronaldinho y su hermano, quienes están arrestados en el lujoso hotel Palmaroga, realizan grandes fiestas con modelos durante la noche.

"Hay días que llegan dos chicas como mínimo. Y eso sí: bebida a full y creo que son modelos porque tienen toda la pinta, bien producidas, además de eso llegan en lujosas camionetas. Las que son modelos conocidas entran directo al estacionamiento y las que son desconocidas se bajan frente mismo al hotel y después el auto que las acerca se retira. Hacen bailes y karaoke hasta horas de la madrugada", declaró la fuente al citado medio.

Además, todos los gastos son pagados por la empresa que llevó a Ronaldinho a Paraguay, también culpable de la detención por el uso de pasaportes falsos.

"Los que piden las chicas para esas fiestitas no son los hermanos, son los empresarios los que les 'obsequian' a las chicas. Estos empresarios se contactan con los representantes de las modelos y fijan monto y ya se van. Ronaldinho ni su hermano no gastan ni un peso", afirmó el mismo informante.

Consignar que Ronaldinho y su hermano Roberto están detenidos desde marzo pasado, y luego de un tiempo en la cárcel, lograron llegar a un acuerdo para la reclusión domiciliaria, tras una fianza de tres millones de dólares. Además, el 24 de agosto tendrán audiencia clave, en la que se puede decretar su libertad.