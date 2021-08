Gonzalo Fierro: Fui compañero de Ronaldinho y obvio que quiero invitarlo a mi despedida

El destacado ex futbolista nacional Gonzalo Fierro aseguró que pretende realizar una gran despedida del fútbol en el Estadio Monumental y que en sus planes está invitar a Ronaldinho, de quien fue compañero el 2011 en Flamengo.

Fierro dijo en ESPN que "la voy a hacer (la despedida), ya tuve reunión con el club, en la conversación que tuvimos con el presidente (Edmundo Valladares) ofreció toda su ayuda".

Añadió que "fui compañero de Ronaldinho, obvio que lo quiero invitar, pero no depende de mí. Veamos cómo se da. También quiero invitar a Claudio Bravo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, con quienes compartí en Colo Colo. Hay que ver los tiempos".

Junto, dejó en claro que "no invitaría a Pablo Guede, porque no tuve buena relación con él, pero sí a Omar Labruna. No es tanto porque me quitó la capitanía Guede, yo me quedo más con la persona. Omar es más humano y cercano al jugador".

En la misma línea, dijo que la despedida "quiero hacerla ahora durante este año, porque la gente está entusiasmada con la vuelta al estadio, pero voy a tomar las medidas necesarias, quiero hacerla bien, quiero que sea inolvidable para mí. Tengo mucha gente que quiere estar. Tendría que entrar a ver".

Finalmente, consultado a quién prefiere entre Arturo Vidal y Alexis Sánchez, el "Pistolero" señaló que "Arturo porque es más polifuncional y te rinde en todos lados. No quiero decir que Alexis no rinda, ambos son importantes, pero siento que Arturo está un peldaño por encima".