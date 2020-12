Madre de Ronaldinho se contagió de coronavirus: Estamos en la lucha para que se recupere luego

El astro brasileño Ronaldinho contó a través de sus redes sociales que su madre, Miguelina Elói Assis dos Santos, se contagió de coronavirus, por lo cual pidió oraciones y energías positivas para su pronta recuperación.

"Queridos amigos, mi madre está con Covid y estamos en la lucha para que ella se recupere luego", escribió en sus cuentas oficiales.

"Agradezco desde ya las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre. Fuerza, madre", completó en su posteo.

Ronaldinho también se contagió del Covid-19, pues dio positivo el 25 de octubre pasado, dos meses después que quedó en libertad tras estar casi medio año detenido en Paraguay por uso de documentos falsificados.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾