Ronaldinho dio a conocer que será propietario de un club de fútbol en los Estados Unidos

El ex futbolista y estrella brasileña Ronaldinho Gaúcho anunció recientemente que será el nuevo propietario de un club en los Estados Unidos, expresando su motivación por desenvolverse en el negocio.

A través de su cuenta de Twitter, el campeón del mundo con Brasil anunció: "Estoy feliz de unirme a la mejor liga de fútbol sala del mundo. Como todos saben, soy un apasionado del juego y de la vida y espero divertirme con esta empresa".

"Como propietario de una franquicia de la MASL (Major Arena Soccer League), mis objetivos son usar mi posición para aumentar aún más la popularidad de la Liga en los Estados Unidos y en todo el mundo, para ayudar a mejorar el ya alto nivel de juego y brindar alegría y felicidad a todos los seguidores, especialmente a los niños", añadió.

De esta manera, Ronaldinho suma una nueva inversión en su vida fuera de las canchas, donde ya se ha inmersado en el mundo de las criptomonedas y los NFT.

I am happy to join the best indoor soccer league in the world. As everyone knows, I am passionate about the game and about life and I look forward to having fun with this venture. As a MASL (Major Arena Soccer League) franchise OWNER, my goals are to use my position to increase+ pic.twitter.com/6ofxrqV9r4