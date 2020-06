Ronaldinho: Los que me conocen saben que no han sido momentos fáciles

El brasileño Ronaldinho continúa confinado por la Justicia paraguaya, en el Hotel Palmaroga de Asunción, desde el cual brindó una entrevista al medio español Mundo Deportivo en el que contó su difícil experiencia detenido.

El astro contó que ha tenido contacto con algunos de sus ex compañeros en FC Barcelona, quienes le han dado mensajes de ánimo.

"Es muy especial la relación que tenemos y lo lindo que lo pasamos en el Barça y con todos los compañeros de esta aventura que es jugar a fútbol. Soy futbolista por amor y profesión. Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta", relató.

En virtud de su confinamiento, dijo que "en el Hotel Palmaroga tenemos un trato excelente. Tenemos todo bien ordenado, estamos muy tranquilos y nos hacen cualquier cosa para pasarlo de la forma más amena posible. Han sido sesenta días largos".

"La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado. Creo que eso es algo que se quedará para siempre en todos nosotros tras vivir esta experiencia tan complicada", completó.