Ronaldinho: Yo no cambié la historia de Barcelona

Ronaldinho, el delantero que le dio impulso a FC Barcelona, aseguró que es "un orgullo" escuchar que cambió la historia del club catalán, pero que no está de acuerdo: "No fui yo, fue un grupo de jugadores que atravesaba un gran momento".

En una entrevista que publica en el número de enero la revista Panenka, Ronaldinho recordó que en la tienda española "todo fue muy lindo" desde el primer día, desde el primer partido. "Fue algo más que especial", indicó.

Aseguró que no es solo en Barcelona donde ha sido feliz, sino que en general "jugando al fútbol". En cuanto a Lionel Messi, Ronaldinho recuerda que cuando llegó al Barça "ya se hablaba de un niño" que destacaba entre los más pequeños.

"Luego fuimos amigos, empezamos a jugar juntos y nos llevamos muy bien. Él llegó siendo diferente a todos los demás, y hablamos con Frank Rijkaard para que viniera a entrenar con nosotros, fue todo muy rápido. Tuve la suerte de darle el pase de su primer gol. Con el tiempo, es muy bonito ver de tan cerca a alguien que empieza y que luego conquista el mundo", recuerda.

Ronaldinho comenta que Messi no le dejó ninguna enseñanza en particular. "Siempre fuimos muy amigos, aprendimos cosas del día a día, él me enseñaba español y yo portugués, pero con el balón nos comprendíamos a la perfección. Me quedaría con lo tranquilito que es. Eso es algo que me encanta de él, nunca se mete en líos, siempre está con su familia y con los más cercanos", indica.

Preguntado sobre con qué cualidad Messi se podía quedar de Ronaldinho si pudiera, el brasileño comenta: "Leo lo tiene todo, no necesita nada mío".

Después pasó por AC Milan, un equipo "maravilloso" con Kaká, Andrea Pirlo, David Beckham, Clarence Seedorf, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Gennaro Gattuso, Paolo Maldini. "Fue como llegar a una selección de los mejores del mundo, como el Madrid de los galácticos", argumenta.

Y acabó su carrera en Brasil, donde ganó la Libertadores con Atlético Mineiro. "Fue muy lindo ese regreso a mi país. Yo tenía muchas ganas porque había salido muy joven y me faltaba ganar la Libertadores y poder participar en otras competiciones. También quise volver bien físicamente para competir a gran nivel".