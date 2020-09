Ronaldo: Romario me hacía limpiarle los zapatos y hacerle café

El ex delantero brasileño Ronaldo compartió un recuerdo sobre Romario, con quien compartió en la selección en sus inicios, donde el ex Flamengo aprovechó su rol en ese momento.

"Romario fue increíble conmigo. Me pedía que le hiciera café dos de cada tres. Después de entrenar me daba sus zapatos para limpiar. Y todo frente a todos, por supuesto", dijo en una entrevista con Movistar+ al programa Universo Valdano.

"Hay algunas leyendas sobre cómo eran nuestras fiestas. A veces había fiestas extra, pero no siempre fue así. Siempre he sido muy responsable y traté de no dañar mi físico", agregó.

Ronaldo siguió recorando que "después de los partidos que ganamos, nos gustó celebrar... y como siempre ganamos, fue un problema. Pero hay mucha más leyenda que verdad en estas historias".