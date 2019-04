Reconocido periodista argentino asumirá como nuevo presidente de San Luis de Quillota

Los últimos días han sido bastante movidos para San Luis de Quillota a nivel dirigencial, ya que el club presentó el pasado martes a Darío Franco como su director técnico, anunciando además que pronto el periodista argentino Germán Paoloski se convertirá en el nuevo presidente del club.

El cuadro canario no pasa su mejor momento en la Primera B, por lo que se propuso a renovar la institución con miras a lo que resta de la temporada en el torneo de ascenso chileno.

Por lo mismo es que el mismo comunicador trasandino se manifestó en diálogo con La Tercera para aclarar como ejercerá su nuevo cargo en el club, afirmando que: "Me ofrecieron el cargo y me entusiasmó mucho la posibilidad de hacerlo, con la salvedad lógica de mi presencia y trabajo en Argentina, por lo que será difícil poder involucrarme de lleno en el club".

"Mi rol mas allá de ocupar la presidencia no será ejecutivo, para eso estará el presidente día a día en el club. Me honra que me hayan elegido y llamado. Estamos elaborando un plan estratégico para los próximos años a favor de lo que merece San Luis de Quillota", recalcó.

Germán Paoloski actualmente conduce el programa Nunca Es Tarde (NET) y participa del noticiero Telefe en Argentina, además de ser recordado por su participación en el programa deportivo Fútbol para Todos.