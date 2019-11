Presidente de San Marcos: Nadie quiso ceder un solo peso para aumentar los ascensos

El presidente de San Marcos de Arica, Carlos Ferry, criticó la actitud de los clubes en el pasado Consejo de Presidentes de la ANFP, en donde se determinó cerrar los torneos profesionales sin ascensos ni descensos.

El timonel de los nortinos afirmó que "estamos tristes porque no fue lo que se esperaba. Se esperaba que no iba a bajar ninguno, pero no que se iba a declarar que no subía nadie. Creo que eso es lo peor que se pudo hacer, de reconocer solo a Universidad Católica".

El dirigente indicó que los universitarios son "un legítimo ganador, no me opongo a eso, pero tiene que haberse reconocido también a Wanderers y a San Marcos, porque nosotros lo ganamos en cancha. Nosotros jugamos el 87 por ciento del campeonato, en la Primera B jugaron el 89 por ciento y en la Primera División solo el 80 por ciento", indicó.

El mandamás de los ariqueños agregó que "se había jugado más del 50 por ciento del campeonato, así que tenían que haberse respetado las bases. Pero acá, como dijo el presidente de la Católica, primó la chequera. Nadie quiso ceder ni un solo peso para que se pudiera incrementar en dos equipos más la Primera División".

Sobre las medidas que tomarán, Ferry reveló que existe la opción de sumarlos como invitados al torneo de Primera B, algo que no le gusta.

"Tenemos presentada una solicitud a la ANFP que se va a tratar el próximo viernes en donde nosotros podríamos entrar como equipo número 33 -al torneo por el ascenso a Primera-. Cuando entrevistaron al presidente de Universidad Católica -Juan Tagle-, dijo que estaba más o menos listo, pero como invitados".

"Eso no lo aceptaríamos, porque quitar puntos no le conviene ni a los equipos de la Primera B ni a nosotros. Nos dieron la condición de absorber nosotros los gastos durante todo el campeonato. Estamos de acuerdo con eso, pero no como invitados, sino como un integrante más. Eso se va a tratar el próximo viernes", apuntó.