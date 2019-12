Presidente de San Marcos: Se hizo justicia, consideraron nuestro desempeño anual

El presidente de San MArcos de Arica, Carlos Ferry, se mostró contento con la determinación tomada este viernes por el Consejo de Presidentes de la ANFP de permitirles el ascenso a la Primera B.

El timonel de los nortinos aseguró al respecto que "se hizo justicia, lo hemos tomado con mucha alegría. Con la campaña que habíamos hecho la ANFP nos dio el ascenso y el título, por nuestro desempeño en la fase regular. Ellos (Colchagua) reclamaban que estábamos solo un punto arriba, pero la ANFP tomó en cuenta el torneo de todo el año, en donde le sacamos 10 puntos de diferencia a nuestro escolta".

"Estamos contentos, ahora pensaremos en cómo hacer las cosas para el próximo año. Tenemos que hacer los presupuestos, vamos a llamar a una asamblea de accionistas para el 27 de diciembre para tener todo en orden para que se hagan todas las cosas como corresponde a partir del primero de enero, porque se dice que las primeras semanas de febrero comenzaría el campeonato", agregó.

En relación a los dineros del CDF, Ferry afirmó que "vamos a recibir lo que corresponde. Nos comunicaron que tenemos que pagar la cuota de incorporación, que son 24 mil UF, aproximadamente 700 millones de pesos, antes de que comience el campeonato".

"Ese dinero nosotros lo recibimos cuando descendimos y ahora corresponde retornarlo. Nosotros tuvimos la prudencia de juntarla en un depósito a plazo, así que no tenemos ningún problema para devolverla, para que no digan que no tenemos para pagar la cuota de incorporación", añadió.