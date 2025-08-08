San Marcos de Arica vs Deportes Temuco en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

San Marcos de Arica y Deportes Temuco se enfrentarán este sábado 9 de agosto a las 20:00 horas por la fecha 20 de la Primera B 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Carlos Dittborn, en la ciudad de Arica.

El elenco dirigido por Germán Cavalieri llega tras caer por la cuenta mínima ante Santiago Wanderers en Valparaíso, mientras que el equipo de Esteban Valencia rescató un empate a dos goles frente a Deportes Antofagasta en el Germán Becker. En la tabla, San Marcos de Arica se ubica en el segundo lugar con 32 puntos, mientras que Deportes Temuco es 11° con 24 unidades.

⏰ San Marcos de Arica vs Deportes Temuco en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos de Arica vs Deportes Temuco?

El partido San Marcos de Arica vs Deportes Temuco se jugará este sábado 9 de agosto, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn de Arica.

🗓 Fecha: Sábado 9 de agosto.

🕙 Hora: 20:00 horas.

🏟 Estadio: Estadio Carlos Dittborn, Arica.

📡 ¿Dónde ver en vivo San Marcos de Arica vs Deportes Temuco?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Cuerpo arbitral del partido entre San Marcos de Arica vs Deportes Temuco

Árbitro: Mario Salvo.

1er asistente: Juan Serrano.

2do asistente: Gabriel Vera.

Cuarto árbitro: Matías Quila.

VAR: No hay.

AVAR: No hay.

🔴 El XI de San Marcos de Arica vs Deportes Temuco por la Primera B 2025

Once probable: Por confirmar. DT: Germán Cavalieri.

🟢 El XI de Deportes Temuco vs San Marcos de Arica por la Primera B 2025