Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
San Marcos de Arica

San Marcos de Arica vs Deportes Temuco en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Se juega la Fecha 20 de la Primera B.

San Marcos de Arica vs Deportes Temuco en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

San Marcos de Arica y Deportes Temuco se enfrentarán este sábado 9 de agosto a las 20:00 horas por la fecha 20 de la Primera B 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Carlos Dittborn, en la ciudad de Arica.

El elenco dirigido por Germán Cavalieri llega tras caer por la cuenta mínima ante Santiago Wanderers en Valparaíso, mientras que el equipo de Esteban Valencia rescató un empate a dos goles frente a Deportes Antofagasta en el Germán Becker. En la tabla, San Marcos de Arica se ubica en el segundo lugar con 32 puntos, mientras que Deportes Temuco es 11° con 24 unidades.

⏰ San Marcos de Arica vs Deportes Temuco en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos de Arica vs Deportes Temuco?

El partido San Marcos de Arica vs Deportes Temuco se jugará este sábado 9 de agosto, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn de Arica.

  • 🗓 Fecha: Sábado 9 de agosto.

  • 🕙 Hora: 20:00 horas.

  • 🏟 Estadio: Estadio Carlos Dittborn, Arica.

📡 ¿Dónde ver en vivo San Marcos de Arica vs Deportes Temuco?

  • 📺 TV: TNT Sports.

  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max.

  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Cuerpo arbitral del partido entre San Marcos de Arica vs Deportes Temuco

  • Árbitro: Mario Salvo.

  • 1er asistente: Juan Serrano.

  • 2do asistente: Gabriel Vera.

  • Cuarto árbitro: Matías Quila.

  • VAR: No hay.

  • AVAR: No hay.

🔴 El XI de San Marcos de Arica vs Deportes Temuco por la Primera B 2025

  • Once probable: Por confirmar. DT: Germán Cavalieri.

🟢 El XI de Deportes Temuco vs San Marcos de Arica por la Primera B 2025

  • Once probable: Por confirmar. DT: Esteban Valencia.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #San Marcos de Arica #Temuco

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de San Marcos de Arica