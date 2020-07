El complicado drama familiar que afecta a Sebastián Ubilla: "Salgo a entrenar con un miedo terrible"

Sebastián Ubilla, delantero de Santiago Wanderers, reveló un complicado drama familiar que lo afecta en medio de esta pandemia por Covid-19. En conferencia de prensa, el "conejo" contó que su hija es asmática y al salir a entrenar asume un riesgo que para él es mayor, ya la situación de salud de su pequeña puede agravarse en caso de un contagio.

"Me costó mucho salir. Antes de la cuarentena me vine a la casa de mis papás en Quilpué, porque tenía que entrenar. Hace dos años, mi hija la tuve que internar dos semanas con oxígeno por un problema pulmonar. Ella ya tiene pulmones débiles e imaginen que le pase algo, se me va a la mierda. Entonces salgo con un miedo terrible", contó el delantero.

Ubilla señaló que tanto sus compañeros como el cuerpo técnico que dirige Miguel Ramírez conocen su situación.

"Me dijeron que si yo no estaba seguro, podía no volver a entrenar. Pero fue una decisión familiar, el fútbol me apasiona, es todo y tomando los resguardos, dije que iba a entrenar a igual, cumpliendo todos los protocolos", explicó.

El complejo donde entrena Santiago Wanderers se encuentra en Mantagua, Concón, y dispone con cuatro canchas, lo que permite al cuerpo técnico realizar trabajos manteniendo la distancia social y ayudar en esta situación.

Según informamos en Al Aire Libre, actualmente son 20 los jugadores que han podido entrenar presencialmente, y son ocho los que están sin practicar, a la espera de un salvoconducto.