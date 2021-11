Emiliano Astorga: No quise que me impusieran qué futbolistas debían jugar

El DT Emiliano Astorga sacó la voz tras el descenso de Santiago Wanderers, equipo que dejó antes del crucial partido con Curicó Unido porque no aceptó que la dirigencia impusiera el jugar con juveniles los últimos duelos del torneo.

"Yo siempre puse al equipo más fuerte que teníamos, pensando en tener la opción de salvarnos. Creo que lo que pasó no es lo ideal, había que jugar como correspondía, sin dar ventajas", comentó en La Estrella de Valpo.

"No acepté que me impusieran sacar jugadores y eso refleja la seriedad que tengo yo para dirigir y para defender al futbolista", agregó el entrenador.

Sobre su salida, afirmó que "lo esperaba, no quise que me impusieran cosas, no quise que me impusieran qué futbolistas debían jugar. Para algo está el técnico, que es el que tiene que determinar el equipo".