Miguel Ramírez: Nos están perjudicando y premian a los que no hicieron bien la pega

El técnico de Santiago Wanderers, Miguel Ramírez, lamentó la decisión de la ANFP a través de su Consejo de Presidentes de dar por terminados los torneos profesionales sin ascensos.

En conversación con Fox Sports, el estratego confesó: "Lo que más puedo tener en este momento es pena. Detrás de mí hay mucha gente, mucho wanderino, personas de Valparaíso que lo están pasando mal. El país se está movilizando por igualdad, equidad y hoy en Quilín dieron muestra de todo lo contrario".

"En Santiago Wanderers hemos buscado profesionalizar a la institución. Desde cadete al primer equipo. Hemos tenido más de 20 jugadores juveniles que trabajan con nosotros. Hemos hecho debutar a jugadores con 15 y 16 años. Hemos intentado proyectar, pero el entorno hace que eso no sirva".

En la misma línea, el técnico aseguró: "La prueba clara es lo que ha pasado en el torneo. Programaciones que nos han dado tres días antes, modificaciones de horario y muchas situaciones que no son responsabilidad nuestra, pero nos afecta directamente".

"Nosotros hicimos la pega, éramos los punteros y lo que hemos hecho bien la pega como Wanderes, San Marcos, Colchagua y La Serena, nos están perjudicando y no nos premian, pero premian a los que no hicieron bien la pega. Eso no lo puedo entender", añadió.

Otro tema que comentó el adiestrado fue la votación de los equipos de Primera B: "No entiendo que nuestros pares. Queremos nivelar hacia arriba, se nivela para abajo. Cualquiera que hubiese pasado por lo que nosotros estamos pasando, seguramente no hubiese votado en contra, hubiese hecho lo mismo que nosotros. Qué pasaría si Colo Colo estuviese a tres puntos de Católica...".

"Dentro de todo lo malo hay que destacar lo bueno, como el presidente de la UC, que se pronunció de que Wanderers debía subir. No fue escuchado y es el que más liderazgo lo he visto en esta crisis que hemos vivido", complementó.

También habló sobre sus jugadores y recalcó el sentimiento del capitán del elenco de la Quinta Región: "Mauricio Viana está destrozado. Tiene la camiseta puesta. Ha jugado con un corte en la cabeza, con un problema costal, donde atajó un penal. Es un jugador tan identificado con Valparaíso que entiendo su frustración. Lo único que puedo decir a los jugadores es que cuando se miren al espejo se darán cuenta todo lo que hicieron para atrás y estarán orgulloso".

"Son un ejemplo y orgullo para mí. Estoy seguro que muchos no podrán hacerlo. Nuestros jugadores, directivos y la gente deben estar orgullosa. No dependió de nosotros. No sé que pasará con esta situación. Se hizo una inversión para subir".

Ramírez, quien termina contrato en estos momentos, expresó: "A los jugadores les he expresado lo que siento. Me imagino a los hinchas que nos apoyan. La frustración la siento parte y es especial, porque yo quería dar una vuelta olímpica y que en mi curriculum apareciera 'campeón del torneo 2019', pero ya no va a aparecer. La frustración es grande y fue una cuestión que no dependía de nosotros. Lo que dependía de nosotros lo hicimos, todo lo llevamos a cabo y lo estábamos logrando. Yo duermo tranquilo, no sé otras personas".

Revisa parte de las declaraciones de Miguel Ramírez: