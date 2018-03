Moisés Villarroel, nuevo DT de S. Wanderers: Hay que recuperar el prestigio de este club

El ex jugador fue presentado como entrenador "caturro".

Moisés Villarroel fue presentado como nuevo entrenador de Santiago Wanderers en rueda de prensa, acompañado por su cuerpo técnico y por el presidente del club, Rafael González.

En dicha instancia, el recién asumido estratega dejó claro que su intención es volver a poner al cuadro "caturro" en lo más alto del fútbol chileno.

El ex jugador aseguró que "cuando tú pierdes dinero no lo recuperas más y el tiempo perdido tampoco, y por eso no hay tiempo para lamentos, será clave recuperar el prestigio de este club que se ganó por años en Playa Ancha".

Al ser consultado por el estado anímico del camarín tras la salida de Nicolás Córdova, el otrora volante dijo que "les mentiría si les digo que encontramos un plantel lleno de alegría y ganas, porque siempre que hay una salida del cuerpo técnico hay relaciones que se dañan, pero una vez que lo conversamos, sentí que entendieron el mensaje y se dieron cuenta que no tenemos tiempo para lamentarnos ni para seguir sintiendo lo que ha pasado durante el campeonato".

Sobre el método que utilizará para volver a los triunfos con el cuadro porteño, Villarroel dijo que "hay que convencer a cada jugador que es el mejor, pero para ello hay que cambiar la mentalidad y que sepan que Wanderers juega de una forma: esto será correr, meter, entregarse y luchar, que es la forma en que siempre me identificó, si podemos enganchar dos o tres pases bien, pero a la pelota hay que ir siempre".

Revisa la presentación de Moisés Villarroel: