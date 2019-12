Francisco Arrué: Al parecer Gamadiel García no es presidente de los jugadores de Colchagua

Francisco Arrué, director técnico de Colchagua, las emprendió contra Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas (Sifup) ante la decisión del Consejo de Presidentes de sólo ascender a San Marcos de Arica desde la Segunda Divisón a la Primera B.

"Después la primera decisión del Consejo de Presidentes, el Sifup se demoró tres días en salir hablando, recién lo hizo después de la presión de Santiago Wanderers, San Marcos de Arica, Colchagua y La Serena", apuntó de entrada en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Dicen que apoyan a los clubes que no ascendieron, pero específicamente habló (Gamadiel García) de Santiago Wanderers y San Marcos de Arica y eso es lo que más me llama la atención. Yo no sé si él tuvo algún problema con el presidente o con alguien de acá, porque acá se retira jugando en Colchagua. Yo en ningún momento lo vi abogando por nuestros jugadores", agregó.

En esa línea, consideró que "lamentablemente se cometió una injusticia con nuestro club, un club chico, pero que tenía a toda la ciudad volcada a seguir luchando por el ascenso, pero eso no le importó a los dirigentes y a la gente que tomó la decisión".

Aún así, aseguró que es "más lamentable la actitud que tomó Gamadiel García que es el presidente de todos los jugadores de fútbol, pero al parecer no es el presidente de los de Segunda División y, sobre todo, de los de Colchagua".

Sobre la imposibilidad de subir de categoría, Arrué aseguró que es triste por "todo el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo y la ilusión de los jugadores, del cuerpo técnico y dirigentes y de toda una ciudad, es doloroso".

"Han sido dos mazazos en una semana. De los cuatro clubes que estaban con serias opciones de subir, los únicos perjudicados fuimos nosotros. Estamos recién digiriendo esta tremenda noticia y vamos a ver si el presidente quiere ir hasta las últimas consecuencias", agregó.

En relación a elló, expresó: "Aún no hablo con el presidente (de Colchagua), pero me imagino como debe estar. Fuimos el único equipo que quiso jugar, San Marcos nunca quiso hacerlo, teniendo un tremendo plantel y habiendo hecho un excelente torneo. Si nos hubiesen ganado en cancha yo los hubiese aplaudido porque es lo más justo porque ahí se debió definir, pero finalmente premiaron a los que no quisieron jugar"