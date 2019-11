Francisco Arrué: Nos gustaría un poco más de preocupación con la Segunda División

El técnico de Colchagua cree que es una "falta de respeto" que no se discuta qué pasará con el torneo de tercera categoría.

El entrenador de Colchagua, Francisco Arrué, pidió "más preocupación" con la Segunda División y consideró "una falta de respeto" la, a su juicio, ausencia de propuestas para lo que sucederá con el torneo de tercera categoría si se suspende el fútbol chileno durante esta temporada.

El ex futbolista apuntó Al Aire Libre en Cooperativa que "en relación a nuestra categoría, nos gustaría que tuvieran un poco más de preocupación por lo que sucede acá y segundo, que nos premiaran deportivamente. No queremos que nos regalen nada, hemos hecho un torneo súper bueno, estamos a un punto del puntero, Arica".

En esa línea señaló que "hemos escuchado un montón de opciones y en ninguna aparece la Segunda División. Me parece una falta de respeto, porque es una división profesional que armaron ellos mismos y no tiene ninguna importancia al parecer, por las opciones que se están barajando".

"Me parecería injusto para instituciones que no reciben ningún apoyo económico en el año, que se las rebuscan para cumplir a jugadores y trabajadores y el unico premio que tiene es ascender, y si asciendes tienes que pagar para jugar en Primera B, para los presidentes que dirigen esta categoría siempre es un gasto, un costo tremendo", siguió.

"Que más encima, producto de la situación de nuestro país no se analice lo que pasa en esta categoría, no es lo más correcto, y uno llega a la vonclusión que el fútbol es el reflejo de la sociedad, los que tienen más no se preocupan de los que tienen menos, es así de simple", acusó.

Para Arrué, "ha sido difícil" jugar los duelos que han enfrentado, "pero nos hemos preparado para jugar y ganar, jugamos el viernes pasado con el clásico rival, General Velázquez, de visita fue mucha gente y no pasó nada, ganamos y quedamos a un punto de San Marcos faltando cuatro fechas para el fin del torneo, tres de local y una con San marcos".

"Esta institución hace 20 años no pelea un ascenso, estamos preocupados, no queremos que nos regalen nada y queremos justicia deportiva", aseveró.

En ese sentido postuló que "me parecería justo que ascendieran los que tienen que ascender. Si no hay descenso, que asciendan dos a Primera A y dos a Primera B, pero hay que repartir las platas. Acá el gran problema son los dineros, eso es lo que a uno más molestia le produce porque hoy en día el país está sumergido en una tremenda crisis producto de esto mis,o, que nuestro fútbol no sea condescendiente con lo que pasa es lo más lamentable".

En lo referido a su "histórica" sanción por acumulación de tarjetas amarillas, explicó que "fui pasional como jugador y como técnio también, esto pasa porque a mis jugadores les pido que no reclamen, somos uno de los equipos más limpios de la categoría y como cuerpo técnico vemos situaciones injustas, tratamos de hablar con los árbitros y salí sancionado, imagínate la noticia que dan, es una anécdota por cinco amarillas".

Por último, considerando que hay voces que piden la eliminación de Segunda División, según le apuntaron en el panel de Al Aire Libre, Arrué sostuvo que "no tengo esa preocupación, no he escuchado por ahí que quieren eliminar esta categoría. Si es así, sería lamentable porque más de 350 jugadores quedarían sin club, de ser así sería una patada bien fuerte al gremio, son los jugadores los que quedarían sin trabajo".