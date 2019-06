General Velásquez no viajará para enfrentar a San Marcos por el paro del Sifup

El cuadro de San Vicente no tiene plantel juvenil para suplir al primer equipo, que adhirieron a la movilización del gremio de futbolistas.

General Velásquez anunicó este sábado que no podrá viajar a Arica para medirse ante San Marcos por la novena fecha del Campeonato de la Segunda División debido al paro impuesto por el Sifup.

El cuadro de San Vicente de Tagua Tagua emitió un comunicado señalando que "el plantel profesional de General Velásquez no se presentó (para el viaje) y oficializó su llamado a paro, emanado desde el Sifup".

El texto agrega que el elenco de la Región de O'Higgins no viajará a la "Ciudad de la Eterna Primavera" porque "como institución no contamos con fútbol formativo oficializado desde la ANFP, por lo tanto no tenemos plantel juvenil que presentar ante la situación de huelga del Sifup".

En la misiva General Velásquez hace un llamado a la ANFP para no recibir algún tipo de sanción, señalando que "como club miembro afiliado de la ANFP desde el 2018 y que ha cumplido con todo lo requerido durante estos dos años".

"Esperamos que recuerde nuestros antecedentes el ente rector, pese a no contar con delegación deportiva para este compromiso", apuntó la institución.